Раніше борт використовували для атаки на острів Зміїний, зазначили в українській розвідці.

Атака на російський корабель "Сергій Котов" – це спільна спецоперація Генерального управління розвідки України та Військово-морські сили ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі речник ГУР Андрій Юсов. "Сергій Котов" цього разу вже точно знищений. Чому цього разу – тому що полювали на нього не вперше. Але вже були успішні атаки і він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт. "Сергій Котов" – це новітній корабель, вартість якого понад 60 млн доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали в 2017 році. У ворога були на них плани. Крім патрульного катера, також були плани з розміщення зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були", – розповів він.

За його словами, чим менше таких суден у супротивника, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено, "а це означає більше можливостей для українських Сил оборони".

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Він також додав, що борт відомий також тим, що брав участь у захопленні острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення разом із крейсером "Москва".

"Також, "Сергій Котов" відомий тим, що брав участь у нападі на острів Зміїний разом із крейсером "Москва". І, власне, тепер долучився до того ж крейсера. Стосовно екіпажу, ситуація з'ясовується, є загиблі і поранені. Є також імовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватися. Відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом", – зазначив Юсов.

Крім того, речник ГУР розповів, скільки влучань було зафіксовано: "Сьогодні була не випадкова атака, це довготривала операція. І результат сам за себе говорить – умовно п'ять прямих влучань випадково не трапляються".

"Сергія Котова" знищений – що відомо

Вночі пабліки тимчасово окупованого Криму повідомляли про вибухи неподалік півострову. Згодом стало відомо, що ціллю атак морських дронів став патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

Варто зазначити, що росіяни за час повномасштабної війни проти українців вже зазнали серйозних морських втрат. Втрати ворога на 5 березня 2024 року серед флоту такі - ліквідовано понад 20 кораблів/катерів та одну субмарину.