У Головному управлінні розвідки Міноборони України офіційно підтвердили, що знищили російський корабель "Сергей Котов".
"У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Місія відбулася у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару морськими дронами MAGURA V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", - додали в ГУР.
"Сергій Котов" знищений - відео
Вибухи в Криму 5 березня - знищено "Сергія Котова"
Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в Криму чули серію вибухів. Пізніше стало відомо, що причина - атака морських дронів, і що метою став патрульний катер "Сергій Котов".
У мережу просочилося відео моменту удару по кораблю, "Сергей Котов" пішов на дно.