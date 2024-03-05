Корабель знищено у ніч на 5 березня.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України офіційно підтвердили, що знищили російський корабель "Сергей Котов".

"У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Місія відбулася у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару морськими дронами MAGURA V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", - додали в ГУР.

"Сергій Котов" знищений - відео

Вибухи в Криму 5 березня - знищено "Сергія Котова"

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в Криму чули серію вибухів. Пізніше стало відомо, що причина - атака морських дронів, і що метою став патрульний катер "Сергій Котов".

У мережу просочилося відео моменту удару по кораблю, "Сергей Котов" пішов на дно.

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