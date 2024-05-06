Вони зазначили, що це зробили російські загарбники.

Українські сили не відходили за канал Сіверський Донець-Донбас, що поблизу міста Часів Яр Донецької області.

Так аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі прокоментували заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Івана Тимочка про те, що Сили оборони підірвали міст. Вони нагадали, що це вже спростували в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"Удар по мосту завдавав якраз ворог. Сили Оборони не відходили за канал і продовжують тримати рубежі на східній околиці міста", - підкреслили у DeepState. Відео дня

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Сьогодні вдень голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко назвав канал Сіверський Донець-Донбас серйозною перешкодою для штурму та переміщення сил РФ.

"Знищення мосту через канал означає, що на другій стороні, на жаль, наших військ немає. Лінія оборони будується у сторону прикриття Часового Яру. Звичайно, що мости знищуються для того, щоб не дати пересуватися військам противника, обмежити їхню логістику", - сказав він.

Згодом речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин уточнив, що українські бійці не підривали міст, а навпаки - відбудовують його для збереження шляхів сполучення.

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