Оборона Часового Яру є принциповою через положення міста на карті.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російські окупанти зараз намагаються не тільки в лоб атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах.

"Сам по собі канал Сіверський Донець-Донбас є серйозною перешкодою для його штурму, переміщення ворожих сил. З іншого боку знищення мосту через канал означає, що на другій стороні, на жаль, наших військ немає. Лінія оборони будується у сторону прикриття Часового Яру. Звичайно, що мости знищуються для того, щоб не дати пересуватися військам противника, обмежити їхню логістику. Все, що руйнується, з часом буде відбудовано. Важливо, аби максимально завдавати ворогу збитків та стримувати його", - зауважив військовий в ефірі "Еспресо".

За словами Тимочка, росіяни намагаються рухатись у напрямках Іванівського та Андріївки, але їм не вдається відкинути наші війська.

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"Вимоги боїв, на жаль, призводять до таких ситуацій, коли доводиться лінію фронту укріплювати та перешкоджати просуванню ворога. Є велике сподівання, що нарешті до Часового Яру підійде у необхідних об'ємах зброя від наших союзників. Розуміємо, що в умовах активних бойових дій потрібен час, аби поставити, підвезти, зберегти зброю", - наголосив він

Як додав військовий, оборона Часового Яру є принциповою, оскільки це місто є плацдармом для розгортання наступу на Краматорськ і Слов'янськ.

"Звичайно, неприємно бачити, що є руйнування, але ми маємо розуміти, що наші війська реагують на ті виклики, які виникають на полі бою", - підсумував Тимочко.

Бої за Часів Яр

Військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий заявив, що від контролю над Часовим Яром залежить питання, хто взагалі виграє велику битву за Донбас і росіяни це розуміють.

Речник ОК "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що на напрямку Часового Яру зосереджено до 25 тисяч російських окупантів.

Водночас представник розвідки Вадим Скібіцький вважає, що захоплення міста лише питання часу. Місто може повторити долю Авдіївки.

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