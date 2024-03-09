Крім того, зранку під ворожою атакою опинилося селище Очеретине.

Російські окупанти обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинув чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Часів Яр зазнав чергового обстрілу - загинула людина. Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії - смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено дві багатоповерхівки", - написав він.

Також зранку під обстрілами опинилося Очеретине - там відомо про одного пораненого та пошкоджені приватні будинки. Голова ОВА додав, що точні наслідки обстрілів встановлюються.

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Удари РФ по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Росія атакувала Одеську область. В ранковий час з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, було випущено ракету Х-31, яка влучила в поле, поза межами населених пунктів. У Силах оборони півдня України запевнили, що внаслідок атаки люди та інфраструктура не постраждали.

Крім того, в ніч проти 9 березня росіяни запустили по території України 15 БпЛА типу "Шахед", серед них 12 було знищено Повітряними Силами ЗСУ.

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