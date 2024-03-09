Сили ППО працювали у трьох областях.

В ніч на 9 березня окупанти запустили по території України 15 дронів типу "Шахед": у Повітряних силах ЗСУ розкрили рахунок щодо кількості збитих цілей.

Там уточнили, що українські захисники пропустили лише три дрони. Свої "вбивчі пташки" ворог запустив з двох напрямків: мис Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - територія Росії, повідомили в ЗСУ.

За даними відомства, мобільні групи працювали по дронах у межах трьох областей.

Відео дня

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей", - відзвітувало відомство.

Вночі Росію спіткав масований запуск дронів

Зазначимо, що для країни-терориста ця ніч також виявилася важкою. Там почали скаржитися на роботу ППО, а за підсумком заявили, що Росію атакував рій з 47-ми дронів літакового типу. В пусках зброї Москва звинуватила Україну.

Власне, як завжди "ефективні" засоби ППО РФ перехопили цілі над територіями Бєлгородської, Курської, Волгоградської і Ростовської областей. Зазначалося, що у напрямку останньої запустили 41 БпЛА. У мережу виклали низку роликів про те, як гучно в РФ "бахкало".

Вас також можуть зацікавити новини: