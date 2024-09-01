На сьогодні Часів Яр залишається для росіян одним із пріоритетних завдань.

Російські окупаційні війська не полишають намірів захопити Часів Яр Донецької області. Там ворог намагається тримати значну кількість щоденних атак – на рівні від 10 до 20, але час від часу інтенсивність штурмів знижується до 5 – 8 атак.

Про це розповів в етері телемарафону пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков. За його словами, на сьогодні Часів Яр залишається для росіян одним із пріоритетних завдань.

"Тому ми спостерігаємо постійні штурми безпосередньо на саме місто. Також ворог намагається штурмувати саме по флангах – це північний і південний- Кліщіївка, Андріївка, Григорівка, Ступочки. Тобто всюди, де він може. І звичайно, намагається наносити як артилерійське вогньове ураження, так і використовувати повітряну складову та FPV-дрони", – додав він. Відео дня

Щодо активності ворожих літаків, то на початку літа ворог більш інтенсивно застосовував авіаційну складову поблизу Часового Яру, каже Калашніков.

"Більш масова була кількість як ФАБів, так і КАБів. Вони просто намагались знищувати не тільки саме місто, але й наші оборонні споруди. Починаючи з липня місяця, кількість КАБів зменшилась, вони їх на інші напрямки фронту перенаправили. Однак, щоб якось це компенсувати, почали використовувати некеровані авіаційні ракети. Тому, якщо порівняти з попередніми місяцями, то активність авіації є, але вже не така як спостерігали раніше", – пояснив військовий.

Він додав, що успішне знищення українськими Силами оборони російських повітряних суден – літаків "Су" або гвинтокрилів – дійсно пригальмовує інтенсивність російських вогньових ударів з повітря.

Чому росіяни "вчепилися" в Часів Яр

За словами Калашнікова, для російських окупантів важливо захопити Часів Яр, тому що це оборонний вузол і значна перепона для виходу ворожих сил далі на оперативний простір до міських агломерацій Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки.

Крім того, Часів Яр – найбільша висота в даному регіоні, з якої ворогу буде легше артилерійським вогнем перешкоджати логістичним шляхам українських сил.

"Це наш форпост, щоб ворог не мав змоги здійснювати штурмові дії на південному флангу, там де Покровськ і Торецьк. Одночасно Часів Яр з'їдає воєнний ресурс ворога, бо дуже багато його живої сили залишається в українській землі, вона тут просто сточується. Хоча їх більше, але й гине також значно-значно більше", – резюмував військовий.

Ситуація в Часовому Ярі

Вже кілька місяців російські окупанти тиснуть на Часів Яр. Наразі ворог контролює приблизно 40% зруйнованого міста, заявив представник прес-служби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

Він наголосив, що у разі повного захоплення Часового Яру росіяни зможуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над такими великими містами як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і логістичним шляхом між ними. І це буде дуже небезпечно.

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