Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все на своєму шляху.

Російські окупаційні війська наразі контролюють приблизно 40% міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

"На даний момент ворог контролює всю частину міста, котра розташована до Каналу. Це приблизно 40% всього міста", - зазначив представник прес-служби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі "Ми - Україна".

Відео дня

За його словами, у разі повного захоплення населеного пункту росіяни зможуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над такими великими містами як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і логістичним шляхом між ними. Це буде "дуже небезпечна річ в плані розвитку їхнього успіху" по захопленню Донецької області в її адміністративних кордонах

"Наразі місто Часів Яр розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху, — підсумував захисник.

Війна в Україні - бої за Часів Яр

Раніше прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков зазначив, що ворог не припиняє спроб просунутися в районі Часового Яру, щодня проводячи штурмові дії.

Полухін нещодавно зазначав, що лінія фронту зараз зафіксована по каналу Сіверський Донець. Щодня відбуваються штурми малими піхотними групами цього каналу. Ворог намагається перейти його, закріпитися на іншому березі для того, щоб розвивати свій штурмовий потенціал в районі Часового Яру.

Вас також можуть зацікавити новини: