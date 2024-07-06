На Торецькому напрямку ворог активізував бойові дії.

Російські окупанти зайняли певну частину міста Часів Яр, вони зайшли в ті руїни, що самі спричинили і несуть чималі втрати.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. Він зазначив, що "ворог тисне" і продовжує проводити активні бойові дії на різних напрямках, але Сили оборони тримаються і дають адекватну відсіч ворогу.

Говорячи про ситуацію в місті Часів Яр (Донецька область), Волошин зазначив, що минулої доби було зафіксовано понад 250 обстрілів з різних видів озброєння. Ворог зайняв певну частину мікрарайону міста і поніс чималі втрати. "Там противник близько 5 тис. поклав за час операції по взяттю одного чи півтора кварталу Часового Яру. Російські матері і дружини мають знати, що їхніх 5 тис. чоловік не повернеться додому, бо намагалися взяти певний район населеного пункту", - наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

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Він зазначив, що цікаву техніку було знищено підрозділом 24-та окремої механізована бригада імені короля Данила за допомогою дронів – ворожу самохідну установку "Тюльпан".

Волошин також пояснив слова головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського, який днями сказав про збільшення лінії активного фронту. Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що йдеться про Торецький напрямок, бо там противник намагається проводити активні бойові дії, здійснюючи обстріли із різних видів озброєння та авіації

"Противник там намагається проводити активні бойові дії і здійснює обстріли з різних видів озброєння, а також з авіації по населених пунктах. Зокрема, це і Шуми, і Нью-Йорк, і безпосередньо Торецьк. Залізне, Північне і Південне. Тому, малося на увазі, що ворог намагається зі сторони Горлівки якраз на Торецькому напрямку в сторону Костянтинівки штурмувати позиції наших військових. Звісно, що він переважає там піхотою та застосовує також артилерію та авіацію", - зазначив Волошин.

Війна в Україні: новини

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що причиною відходу українських захисників з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр стало знищення російськими загарбниками українських позицій. Він зазначав, що мікрорайон "Канал", у який зайшов ворог утримувати було недоцільно, бо це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Було ухвалено рішення командуванням відійти на більш захищені та підготовлені позиції, однак, і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій.

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