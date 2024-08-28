Ворог хоче отримати тактичну перевагу і перерізати логістичні шляхи.

Російські окупанти так прагнуть захопити Часів Яр, бо він знаходиться на висоті порівняно з містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Про це в ефірі КИЇВ24 сказав Андрій Полухін, представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.

Відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації, зокрема на Краматорському напрямку, Полухін зазначив, що їхня бригада тримає оборону в Часовому Яру.

"Лінія фронту зараз зафіксована по каналу Сіверський Донець. І, в принципі, щодня відбуваються штурми малими піхотними групами цього каналу. Ворог намагається перейти його, закріпитися на іншому березі для того, щоб розвивати свій штурмовий потенціал в районі Часового Яру. Але йому не вдається", - сказав представник прес-служби.

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Він додав, що для більшості піхотинців, котрі намагаються перейти цей канал, - це "останнє в своєму житті, що вони роблять".

"Тому що наші хлопці дуже чудово бачать противника, коли він наступає по цьому каналу. Наша артилерія відпрацьовує ще до того, як до каналу підходять ці малі групи. Або це, дуже рідко в останній місяць, - це механізований штурм був. Кілька днів тому теж невдалий для противника", - зазначив Полухін.

На уточнення щодо інтенсивних штурмів ворогом Часового Яру і чому він так "вгризається" за нього, представник прес-служби зауважив, що у місті переважно постраждав мікрорайон "Канал", який знаходиться за каналом.

Він пояснив, що хоч там дійсно руїни, але є можливість і заховатися малим групам. Саме таким чином ворог і атакує.

"Часів Яр знаходиться на висоті у порівнянні з містами Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Ця висота дуже довго йде вздовж траси до Краматорська. І звісно, противник намагається вийти до цієї лінії і намагається отримати тактичну перевагу, і перерізати логістичні шляхи всій лінії, котра знаходиться в межах траси, котру використовують для постачання", - сказав Полухін.

Так, додав він, для окупантів ця висота дуже важлива, адже оскільки там буде артилерія, їм буде дуже легко обстрілювати ті території саме з висоти. "Це його зараз завдання якраз на Часовому Яру", - зазначив представник прес-служби.

Часів Яр - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков зазначив, що ворог не припиняє спроб просунутися в районі Часового Яру, щодня проводячи штурмові дії.

За його словами, ворог не змінює напрямки своїх штурмів. Він намагається штурмувати "в лоб".

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