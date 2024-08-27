Місто Часів Яр повністю зруйноване, зазначив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади.

Ворог не припиняє спроб просунутися в районі Часового Яру, щодня проводячи штурмові дії.

Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков. "Нещодавно ми спостерігали від 10 до 20 штурмових дій за день. На сьогодні трохи менше. Але це не позначається на інтенсивності - ворог намагається прорвати нашу оборону, яка йде по каналу. Залучає всі наявні в нього артилерійські системи вогневого ураження, працює й повітряна складова. Однак атаки ми відбиваємо, ворог зазнає тяжких втрат", - розповів Калашніков.

Він також додав, що сам Часів Яр наразі повністю зруйнований. За словами військового, ворог не змінює напрямки своїх штурмів. "Він нас намагається штурмувати в лоб. Це напрямок Калинівське, там, де канал уходить під землю. Дуже посилені тут атаки. Також на південному фланзі ворог намагається зайти за канал - у нього це не вдається. І продовжуються штурмові дії там де Кліщіївка, Андріївка. Вони тримаються", - додав Калашніков.

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