Час від часу українських військових чекає досить "хороший врожай" на цьому напрямку.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий уточнив, скільки російських військових орієнтовно потрапляють у полон ЗСУ на одній з найгарячіших ділянок фронту за щільністю ведення вогню Бахмуті (Донецька область). Нагадаємо, що напередодні у місті сталася чергова людська трагедія.

За його словами, щоденно йдеться про двох-трьох окупантів, але, іноді, "врожай" на цьому напрямку ще більший. Подробиці речник розповів в ефірі Радіо Свобода, відзначивши, що через особливу логіку війни з боку російських найманців ПВК "Вагнер", окупанти частіше вмирають, ніж здаються в полон.

"Не можна сказати, що багато. Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають. Тому що там сама логіка бойових дій така, що там в основному діє злочинна організація "Вагнер", і в них в принципі тільки один метод мотивації - це під примусом смерті діяти", - сказав він.

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Череватий нагадав, що на полі бою "вагнеровці" застосовують тактику загороджувальних загонів, які зі спини стріляють по виснажених росіянах, якщо бачать, що ті більше не здатні підтримувати відповідний моральний дух.

Також суттєвою причиною є страх перед українськими військовими. Загалом, частіше до полону росіяни потрапляють вже в "недобитому" стані, відзначив він.

"В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", – констатував він.

Бойові дії під Бахмутом - останні новини

Нагадаємо, що наразі бої за українське місто Бахмут набули нової фази загострення: українські війська продовжують героїчну оборону міста та його околиць, проте стикаються с величезною кількістю війск РФ, які "пруть як зомбі" на цьому напрямку - не зважаючи на особові втрати.

Напередодні стало відомо, що лідер України Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача, на якій українське командування погодило, що ЗСУ поки що не зроблять жодного кроку з Бахмута - оборона триватиме до останнього.

Днями раніше німецьке видання Bild зазначило, що між українським лідером та генералом Валерієм Залужним виникли суперечки через Бахмут - у сторін були різні думки з приводу доцільності продовжувати оборону.

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