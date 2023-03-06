Ворог активно штурмує українські позиції, але безуспішно.

Російські загарбники не мають успіху у штурмі міста Бахмут і зазнають колосальних втрат.

"Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів. Ворог не має успіху й зазнає колосальних втрат. Та наші бійці спокійні", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України у Telegram.

Водночас, прикордонники оприлюднило відео як один з українських бійців розповідає про завершення сьогоднішньої доби у Бахмуті.

Відео дня

"Ситуація у місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно", - сказав прикордонник.

За його словами, російські окупанти спробували знищити два мости, але до українських захисників надходить уся необхідна допомога.

Битва за фортецю-Бахмут

Сьогодні, 6 березня, президент Зеленський зібрав Ставку задля вирішення долі Бахмута. Зазначається, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися. Генерали Залужний та Сирський погодилися з цим.

Вчора командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини, які обороняють Бахмут та підступи до міста. Він зауважив, що бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруженості.

Як пише NYT, після місяців запеклих боїв за Бахмут здавалося, що наближається кульмінація. Російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників.

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