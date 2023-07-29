На Лимано-Куп’янському напрямку ворог вже давно постійно проводить атакуючі дії.

На Бахмутському напрямку щодоби ЗСУ мають певні успіхи, розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Можна сказати, що у нас там діє тактика малих, але впевнених кроків. Ми, максимально зберігаючи свій особовий склад і взагалі сили і засоби, намагаємося діяти охопленням, маневром, використовуючи інші тактичні прийоми, але ні в якому разі не повторюючи такий антиподвиг окупантів, коли ідемо лавами ні їхній особовий склад", - сказав він.

За словами речника, за попередню добу українським військовим вдалося знищити на цьому напрямку 56 окупантів, 105 російських загарбників зазнали поранень, а одного взяли в полон. Відбулося 8 боєзіткнень, було підбито 4 танки, 1 БМП, 2 гаубиці Д-30, протитанкову гармату "Рапіра", 2 одиниці автомобільної техніки і один пункт управління БПЛА.

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Щодо Лимано-Куп’янського напрямку, за словами Череватого, ворог вже давно постійно проводить атакуючі дії.

"За останні півтора десь тижні ворог ще більше намагався ескалацію підняти, в тому числі давно він використовує багато артилерії всіх типів і калібрів. 451 раз за цю добу наніс артилерійські удари по нашим позиціям, 6 авіанальотів здійснив, 7 разів намагався штурмувати наші позиції", - повідомив речник Східного угруповання ЗСУ.

Череватий також зазначив, що під час відбиття ворожих атак було знищено 20 окупантів, 59 було поранено. Також українські військові знищили ворожий БТР-80, бойову ремонтно-ротаційну машину, 3 самохідні артилерійські установки "Нона", БПЛ та 3 автомобілі.

"Тобто загалом, якщо згадати, що ворог взагалі-то планував велику стратегічну операцію, називали її "великий наступ" весною, то можна сказати, що зараз от сім штурмів – вони все-таки інтенсифікують там, але невеликими відносно силами порівняно з тим, що вони анонсували", - додав він.

Успіхи ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута, на північному ж фланзі тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог стягує додаткові сили і засоби, а в самому місті тривають обстріли з обох сторін.

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