Також там заявили, що ЗСУ поступово, але впевнено просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

Українські військові продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. А на північному фланзі тривають бої без зміни положень.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "На Бахмутський напрямок ворог стягує додаткові сили і засоби. У самому місті тривають обстріли з обох сторін", - повідомила деталі Маляр.

Вона зазначила, що ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, також розгорнув систему спостереження.

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"На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але ворог зазнав невдач та поніс втрати", - повідомила вона.

Також Маляр додала, що на Авдіївському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати. Але українські військові не залишають окупантам жодного шансу.

На Мар‘їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП, але безуспішно. ЗСУ відбили всі штурми та знищили ворожий наступальний потенціал.

"Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямках. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Війна в Україні: новини

За добу на фронті протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, окупанти били по Україні ракетами. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Російські окупанти завдали 5 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснили 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. При цьому зазначається, що є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

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