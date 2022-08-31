Місцеві жителі бачили кілька колон військової техніки окупантів.

Через тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області російські військові переганяють свою техніку.

Як повідомляє РИА Мелітополь, сьогодні о 5:30 по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів пройшла колона з семи Уралів і КамАЗів із закритими тентами установками.

"О 6:00 ще одна колона з восьми вантажних тентованих машин проїхала з півночі на південь по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів. О 6:30 45 Уралів, КамАЗів з гарматами проїхали по тому ж маршруту. Вся технка їде в напрямку Херсона", - повідомило місцеве видання.

Відео дня:

Як повідомляв УНІАН, у захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області партизани підірвали співробітників Федеральної Служби безпеки РФ біля "обителі розпусти", а саме біля готелю "Цитадель". Співробітники російської спецслужби зазвичай розважалися в цьому готелі з місцевими дівчатами легкої поведінки.

Вас також можуть зацікавити новини: