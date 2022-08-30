Місцеві жителі не можуть нормально поховати своїх померлих.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області катастрофічно не вистачає місць у моргах. Тілами окупантів забиті всі холодильники.

Про це повідомляє видання РИА-Мелітополь.

Відзначається, що жителі Мелітополя та інших тимчасово окупованих міст Запорізької області зіткнулися з тим, що неможливо поховати померлих. Ще в 20-х числах окупанти заборонили патологоанатомам приймати тіла людей, які померли природною смертю.

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Загарбники ввели обмеження, тому що в моргах не вистачає місць навіть для російських солдатів. У зв'язку з цим родичі померлих в окупації змушені везти тіла в Мелітополь. Зокрема, мова йде і жителях Дніпрорудного, Малої і великої Білозерок, Енергодара, Кам'янки-Дніпровської, Михайлівки, Василівки, Токмака та інших населених пунктів, що знаходяться недалеко від лінії фронту.

Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу боїв українська армія ліквідувала близько 450 російських загарбників, загалом втрати Російської Федерації у повномасштабній війні становлять вже 47 550 знищених окупантів. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

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