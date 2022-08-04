Йдеться про рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1.

Через українську ініціативу UNITED24 вперше вдалося придбати для Збройних сил України гелікоптер.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, йдеться про рятувальний гелікоптер. Він дозволить евакуювати важкопоранених з поля бою.

"Це рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 мільйона гривень. Для евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина", — пояснив Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект підтримки України United24. Платформа United24 створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

За перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи United24 на потреби України зібрано понад 52,5 млн дол. США.

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