Окупанти потужно штурмують місто, але не можуть взяти його під контроль.

Російські окупанти щодня обстрілюють Мар‘їнку та безуспішно атакують українську лінію оборони. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначає, що в Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках. За її словами, ворог стер будівлі Мар‘їнки з землі - там руїни і залишки фундаментів.

"Ворог продовжує щодня обстрілювати Мар‘їнку та безуспішно атакувати нашу лінію оборони. В Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках", - зазначила вона.

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Маляр повідомила, що у Мар’їнці ворог здійснює одні з найпотужніших штурмів, але не може взяти ії під контроль.

"Ви вже декілька місяців поспіль чуєте у новинах одну і ту ж фразу - на Мар‘їнському напрямку тривають бої. Але за цими словами стоїть щоденна героїчна робота наших військових", - наголосила вона.

При цьому підкреслила, що ворог немає успіху, бо місто захищають бійці української 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Ситуація в Мар'їнці - подробиці

13 червня The New York Times у великій статті, присвяченій обороні Мар'їнки написала, що захоплення цього міста відкриє окупантам дорогу відразу на кілька напрямків. Зазначалося, що українські солдати в Мар'їнці майже щодня відбивають атаки загарбників, які перевершують оборонців міста в чисельності солдатів, кількості танків та іншої зброї. Автори статті зазначали, що доля України не вирішується в Мар'їнці чи Авдіївці, але кожен такий вузол оборони має значення. Втрата навіть одного міста може стати проломом, через який "може хлинути російська армія".

У Мар'їнці обороняється 79-а десантно-штурмова бригада, яка прославилася в боях за Донецький аеропорт на самому початку війни. Зокрема її бійці тоді отримали почесне прізвисько "Кіборги".

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