Російські окупанти щодня обстрілюють Мар‘їнку та безуспішно атакують українську лінію оборони. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначає, що в Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках. За її словами, ворог стер будівлі Мар‘їнки з землі - там руїни і залишки фундаментів.
"Ворог продовжує щодня обстрілювати Мар‘їнку та безуспішно атакувати нашу лінію оборони. В Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках", - зазначила вона.
Маляр повідомила, що у Мар’їнці ворог здійснює одні з найпотужніших штурмів, але не може взяти ії під контроль.
"Ви вже декілька місяців поспіль чуєте у новинах одну і ту ж фразу - на Мар‘їнському напрямку тривають бої. Але за цими словами стоїть щоденна героїчна робота наших військових", - наголосила вона.
При цьому підкреслила, що ворог немає успіху, бо місто захищають бійці української 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Ситуація в Мар'їнці - подробиці
13 червня The New York Times у великій статті, присвяченій обороні Мар'їнки написала, що захоплення цього міста відкриє окупантам дорогу відразу на кілька напрямків. Зазначалося, що українські солдати в Мар'їнці майже щодня відбивають атаки загарбників, які перевершують оборонців міста в чисельності солдатів, кількості танків та іншої зброї. Автори статті зазначали, що доля України не вирішується в Мар'їнці чи Авдіївці, але кожен такий вузол оборони має значення. Втрата навіть одного міста може стати проломом, через який "може хлинути російська армія".
У Мар'їнці обороняється 79-а десантно-штурмова бригада, яка прославилася в боях за Донецький аеропорт на самому початку війни. Зокрема її бійці тоді отримали почесне прізвисько "Кіборги".