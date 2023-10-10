У ВМС ЗСУ розповіли про ситуацію у Чорному морі та чи впливає на безпеку розосередження російського флоту.

Ракетоносії противника час від часу виходять на чергування в Чорне море без "Калібрів" на борту. Про це під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Одеса" розповів речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, наразі є зміна загальної ситуації у Чорному морі й здебільшого вона полягає в тому, що Чорноморський флот РФ зараз розосереджений серед інших пунктів базування.

"Якщо у них основна військово-морська база знаходиться у Севастополі, то зараз ми спостерігаємо відведення значної кількості кораблів до інших пунктів базування. Це Феодосія, Новоросійськ. І цьому є кілька причин. Зокрема, що протягом останнього досить тривалого часу Чорноморський флот в бойовому порядку використовує тільки ракетоносії. Тобто, фактично решта кораблів участі у бойових діях не бере, але при цьому вони їх ризикують втратити через нашу активність. Тому ухвалили таке рішення - відвести їх в інші пункти базування", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Він уточнив, що в першу чергу, російські кораблі відведено у Новоросійськ, тому що там - офіційно визнані береги РФ в Чорному морі й відповідно там противник - під захистом міжнародного права. Тобто, окупанти вважають цю локацію більш безпечною для себе.

Окрім цього, за словами речника, відведення кораблів логічне, тому що ризикувати одиницями, які не залучені в бойових діях, нема сенсу. Плетенчук підтвердив, що до таких маневрів противника спонукали дії Сил оборони України.

Водночас він зазначив, що переміщення російських кораблів між пунктами базування не змінює загальну ситуацію.

"Так, вони зараз частіше присутні в Азовському морі. Проте, у них залишається досить велике угрупування - понад 30 бойових кораблів. Відповідно кількість носіїв фактично у них незмінна - до десятка, і вони періодично виходять на чергування. Єдине, що є новим - вони виходять іноді порожні. Тобто ми звісно розраховуємо що вони можуть бути заряджені, але періодично виникає Інформація що вони виходять в море просто порожні", - розповів Плетенчук.

Він сказав, що на це можуть бути різні причини. "Може, щоб ввести нас в оману. Може, щоб змусити витрачати більш ресурсів на моніторинг, а, може, у них так просто організована служба... До речі, станом на зараз й вчора у Чорному морі перебувала тільки одна субмарина - носій крилатих ракет, але, скоріш за все, вона порожня", - каже речник.

За його даними, сьогодні зранку через шторми у пункти базування противник завів морську охорону - катери ФСБ РФ, які були навколо Кримського мосту.

Водночас Плетенчук додав, що відведення кораблів до Новоросійська ніяк не зменшує ризик обстрілів, зокрема Одещини. Фахівець пояснив, що дальність ракет типу "Калібр" - 2 тис. кілометрів. Це впливає тільки на кількість часу на реагування на обстріли з боку ЗСУ та дозволяє українським захисникам мати більший маневр саме по часу.

"Але це не дає суттєву перевагу по відстані. Це не з Каспію летить...", - додав речник.

Війна - ситуація в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у ВМС ЗСУ розповіли про "втечу" російських кораблів із бухти окупованого Севастополя. Зокрема, мова йшла про розосередження кораблів противника - переміщено досить велику частину складу. Це є розвитком ситуації, яка раніше спостерігалася в акваторії Чорного моря - противник побоюється перебувати в акваторії навколо Криму та Севастополя.

Вас також можуть зацікавити новини: