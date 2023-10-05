Переміщення російських кораблів до Новоросійська не вплине на темпи ракетних обстрілів України, бо "російський військово-промисловий комплекс не встигає за потребами чорноморського флоту", зазначив речник Військово-морських сил Збройних сил України.

У Військово-морських силах ЗСУ прокоментували "втечу" російських кораблів із бухти окупованого Севастополя.

Про це речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону. "Насправді ми бачимо розосередження корабельного складу. Ми підтверджуємо, що було переміщено досить велику частину цих кораблів, звісно, не всіх і не у тій кількості, про яку йдеться в інформації інтернету. Проте тенденція стала і є розвитком тієї ситуації, яка до цього спостерігалася в акваторії Чорного моря щодо побоювання з боку росіян щодо безпеки знаходження їхніх бойових одиниць в акваторії навколо Криму та порту Севастополя", - сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС, ворог зрозумів, що Сили оборони України є загрозою для кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. "Саме тому відбувається це переміщення. Ми навіть зараз спостерігаємо за носієм крилатих ракет типу "Калібр" в акваторії Азовського моря, чого раніше не відбувалося. Цей носій хоч і розряджений, але, тим не менше, зараз перебуває саме в Азовському морі", - додав Плетенчук.

Відео дня

Він підтвердив, що у поведінці російських окупантів спостерігаються деякі зміни.

"Насправді, для нас суттєво у даному контексті нічого не змінюється. Важливим є той момент, що ворог безпечніше себе почуває в Азовському морі, ніж в Чорному", - відзначив Плетенчук.

За його словами, це можна віднести до заслуг Збройних сил України і загалом Сил оборони і безпеки України, куди входять Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпека та усі суміжні підрозділи.

"Наш ворог нарешті починає більше проводити часу біля своїх офіційно визнаних берегів, а не біля берегів нашого тимчасово окупованого Криму", - сказав речник.

При цьому, у нього уточнили, чи можна припустити, що з відведенням росіянами кораблів від окупованих Севастополя і Феодосії стане менше обстрілів з Чорного моря.

"Насправді, це не взаємопов'язано. Кількість обстрілів і їх зменшення у першу чергу пов'язано з тим, що російський військово-промисловий комплекс не встигає за потребами Чорноморського флоту і загалом своїх збройних сил, і відповідно вони мають витрачати більше часу на те, щоб накопичити деяку кількість цих ракет для того, щоб їх застосувати", - наголосив речник.

"Тому хвилі (обстрілів - Ред.) стають усе рідшими, а кількість ракет - усе меншою. Це головна причина, яка впливає на кількість обстрілів", - сказав Плетенчук.

Війна в Україні триває - важливі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, Росія перекидає частину Чорноморського флоту РФ з Севастополя, який постійно знаходиться під ударами, в Новоросійськ у Краснодарському краї.

Повідомлялося, що у Новоросійськ відправлено два фрегати, три дизельних підводних човни та п'ять великих десантних кораблів. Супутникові знімки підтверджують, що ворожий флот "втікає" з Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: