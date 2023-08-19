РФ повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло, підкреслив президент України.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у Чернігові внаслідок влучання російської ракети є загиблі і поранені

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені", - повідомив Зеленський.

Глава держави висловив співчуття тим, хто втратив рідних. Наразі усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики.

"Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", - наголосив президент.

Вибухи в Чернігові - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав про "приліт" у центр Чернігова.

Повідомлялося, що супротивник міг завдати удару по обласному центру з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Повітряна тривога у Чернігівській області 19 серпня була оголошена об 11:20. Відбій тривоги був о 12:24.

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