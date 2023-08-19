Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про приліт у центр Чернігова, ймовірно, балістика.

В Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку, є приліт у Чернігові.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у Чернігівській, Полтавській та Сумській, а також Київській та Житомирській областях – ракетна небезпека.

Також очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляє про приліт у Чернігівській області.

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"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - написав він.

Як повідомляє Суспільне Чернігів, внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі.

Оновлено 12.15. Про наслідки удару по Чернігову також повідомив в. о. мера Олександр Ломако.

"Ворог вдарив по центру Чернігова. На місці працюють всі екстренні служби. Є інформація про поранених. Дані уточнюються. Поки триває тривога перебувайте в укриттях", - написав він.

Також він додав, що є інформація про загиблих

Оновлено 12.05. Тривога поширилася на південь України - Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська та Одеська області.

Оновлено 11.55. У Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування ударних БпЛА у Чернігівській області.

Також повідомляється, що повітряна тривога в Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.