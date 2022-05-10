Вибух пролунав о 15:35. Подробиці уточнюються.

Сьогодні, 10 травня, російські війська вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По Одеській області знову спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман", - сказано в повідомленні.

У командуванні уточнили, що удар завдано сьогодні приблизно о 15.35. Інші подробиці уточнюються.

"Одещина. Ворог знову б'є ракетою в міст через Дністровський лиман. Це вже вчетверте", - підтвердив речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук.

Раніше по мосту через Дністровський лиман вже було завдано три ракетних удари 26 і 27 квітня, а також 2 травня, внаслідок яких його було зруйновано.

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