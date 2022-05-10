Сьогодні, 10 травня, російські війська вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман на Одещині.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"По Одеській області знову спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман", - сказано в повідомленні.
У командуванні уточнили, що удар завдано сьогодні приблизно о 15.35. Інші подробиці уточнюються.
"Одещина. Ворог знову б'є ракетою в міст через Дністровський лиман. Це вже вчетверте", - підтвердив речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук.
Раніше по мосту через Дністровський лиман вже було завдано три ракетних удари 26 і 27 квітня, а також 2 травня, внаслідок яких його було зруйновано.