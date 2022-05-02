За інформацією місцевих жителів, повітряна тривога в області не оголошувалася.

В Одеській області ворог знову завдав ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Здійснено ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється", - заявив Братчук.

В ОК "Південь" також підтвердили удар по мосту.

"По Одещині завдано ракетного удару 3 ракетами. Ворог продовжує нищити непрацюючий міст через Дністровський лиман. Інформація про пошкодження та потерпілих уточнюється", - зазначили у повідомленні.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно в Одесі та передмісті було чутно вибухи.

У соціальних мережах люди пишуть, що нібито бачать дим і є "приліт".

При цьому повітряна тривога не оголошувалася.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Одеській області російські окупанти двічі завдали ракетних ударів по залізничному мосту через Дністровський лиман. Його пошкоджено.

Мер Білгород-Дністровського розповів про наслідки ракетного удару по мосту через лиман. Удар російських окупантів по мосту створив певні проблеми з логістикою. Однак Білгород-Дністровський район не відрізаний від решти частини Одеської області. Автомобільне сполучення є, просто об'їзний шлях займає трохи більше часу.

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