Президент наголосив, що проти населення Росії Україна навіть своєю зброєю не бореться.

Жодного разу зброя, яку надають Україні партнери, не використовувалася для ударів по території Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Дельфійського економічного форуму через відеовключення, відповідаючи на запитання з приводу отримання зброї від партнерів і обмежень її використання для ударів по території Росії.

Він наголосив, що не секрет ні для кого, що є умови використання західної зброї. Вони стосуються того, що поставки партнерів не можуть використовуватися для ударів по території РФ.

"Я можу підкреслити ще раз – жодного разу, жодною західною зброєю ми не атакували і навіть не відповідали після російських атак по території РФ. Це факт. Все що використовує Україна після агресії Росії по нашій території виробляється виключно Україною", - підкреслив президент України.

Відео дня

При цьому наголосив, що Україна наносить удари виключно по військових або енергетичних цілях країни-агресора.

"Проти населення Росії Україна навіть своєю зброєю не бореться", - додав Зеленський.

Удари по території РФ - позиція України

У березні 2024 роді тоді ще секретар Ради національної безпеки і оборони країни Олексій Данілов заявив, що Україна ні з ким не буде узгоджувати свої удари по території Російської Федерації, коментуючи останні атаки по об'єктах на території Росії. Наголосив, що все, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – буде знищуватися.

Останнім часом на російську територію були масовані атаки безпілотні літальні апарати. Під ударом опиняються металургійні та нафтопереробні заводи.

Вас також можуть зацікавити новини: