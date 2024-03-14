Ми не будемо зупинятися, додав секретар РНБО.

Україна ні з ким не буде узгоджувати свої удари по території Російської Федерації, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони країни Олексій Данілов.

Так він прокоментував останні атаки по об'єктах на території Росії. "Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде і ми не будемо зупинятися. Більш того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися", - сказав Данілов у коментарі Радіо Свобода.

Говорячи про дії легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону", секретар СНБО сказав, що ті "поїхали проголосувати", на що вони мають право як громадяни Росії.

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Як відомо, останнім часом російську територію масовано атакують безпілотні літальні апарати. Під ударом опиняються металургійні та нафтопереробні заводи.

За даними західних ЗМІ, лише за 12-13 березня було зупинено роботу трьох НПЗ, які складають близько 12% нафтопереробних потужностей країни-агресора.

Цієї ночі Україна запустила дрони по нафтопереробних заводах у Рязані, Кстово та Кірішах. Також під удар потрапили авіаційна база та військовий аеродром у Воронежській області.

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