Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу.

Українців закликають в жодному разі не відмовлятись від евакуації з небезпечних територій, при цьому виїхати безкоштовно можна навіть за відсутності документів. Про це йдеться у заяві Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Там зазначили, що не можна відмовляти в евакуації з небезпечних районів через відсутність документів. Водночас законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу.

"Евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади. Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу", - наголосили у відомстві. Відео дня

Евакуація з небезпечних територій - останні новини

Щоб не вивозили в одних капцях, евакуюватися з Покровська треба завчасно. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, з міста кожні вісім днів відходить потяг на евакуацію. Стороною, що приймає, є Рівненська область, яка пропонує непогані умови.

"Тому люди приходять або їх привозять, до прикладу, з Торецька, Новогродівки, Гродівки, щоб виїхати організовано потягом. Решта їдуть своїм транспортом і самі влаштовуються", - сказав Добряк.

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