"Щоб не вивозили в одних капцях, евакуюватися з Покровська треба завчасно", - начальник МВА Сергій Добряк

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк в інтерв’ю УНІАН розповів, наскільки близько ворог підійшов до Покровська, про ремонт доріг та загальну ситуацію у місті, а також, куди зник його мер.

Російська армія продовжує наступ на Покровському напрямку, залучаючи велику кількість резервів і намагаючись зсунути лінію фронту. Ціль – захоплення Покровська – "західних воріт" Донеччини. Про те, як нині живе місто, розташоване біля найважчої ділянки фронту, УНІАН запитав у голови Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Покровський напрямок та місто Покровськ є воєнним пріоритетом для російської армії. Відомо, що там одна з найскладніших ситуацій на фронті, йдуть жорсткі атаки. Пане Сергію, на якій відстані росіяни перебувають від Покровська? З яких боків наступають та як швидко просуваються?

Як швидко просувається ворог, вам скажуть у Збройних силах України, а я можу зазначити, що лінія фронту від нас розташована на відстані приблизно 19-23 кілометрів. Те, що ми бачимо із загальної інформації, ворог просувається з двох напрямків.

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Захоплення якого міста може стати "тривожним дзвінком" для Покровська?

Новогродівки та, можливо, селища Гродівка.

Якою зброєю ворог б’є по місту зараз?

Протягом січня-лютого били С-300, "Торнадо", "Іскандерами". Потім ситуація змінилася, почали застосовувати виключно реактивні системи залпового вогню. Останній місяць вже до нас долітають КАБи - УМПБ Д-30 СН. Якщо говорити про три останні обстріли, у нас було одинадцять ракет С-300, потім були КАБи й РСЗВ. Номенклатура розширилась, я б так сказав.

Але це, скажімо так, далекобійна зброя. Чи вважаєте неминучими бої за Покровськ у безпосередній близькості від населеного пункту?

Я ж не військовий спеціаліст. Ми готуємося до усього. Тому, незалежно від того, що я думаю, ми все одно маємо діяти, і ми діємо разом з військовими. За кожним містом на Донеччині закріплена відповідна військова частина. Там розробляють план дій по обороні міста і, згідно з ним, нам дають завдання, які ми виконуємо, зокрема риємо окопи.

До речі, розкажіть про лінію фортифікаційних споруд навколо міста. Чи є вона достатньою для ефективного захисту?

Наскільки вона є достатньою, вам також скажуть у ЗСУ. Але з тими завданнями, які нам дали, ми йдемо по графіку і навіть з випередженням. Це я кажу конкретно про лінію на околицях Покровська. Адже від нас там ще йде декілька ліній, які будувала і держава (мається на увазі декілька областей), і регіональна влада – наша обласна військова адміністрація, і решта військових адміністрацій Покровського району. Там ешелонована оборона. Вона простягається на 20 кілометрів вглиб, декілька ліній.

Скільки людей залишається у місті, попри наближення ворога?

У нас залишається велика кількість людей, хоча динаміка [виїзду] є. Зараз у громаді 61 тисяча людей. До повномасштабного вторгнення було 86 тисяч осіб. Протягом останніх 12 днів виїхали 1600. Це вже щось, хоч якось люди евакуюються. Адже до цього зволікали, бо, чесно кажучи, все є: і вода, і світло за графіками. Всі сервіси працюють. Люди не дуже хотіли їхати, навіть попри обстріли міста.

Якщо людина збирається виїжджати, до кого їй можна звернутися, як діяти?

На всіх ресурсах є інформація. У нас працює обласна евакуаційна комісія. Люди знають, де вона розташована. Від нас кожні вісім днів відходить потяг на евакуацію. Стороною, що приймає, є Рівненщина, пропонує непогані умови. Тому люди приходять або їх привозять, до прикладу, з Торецька, Новогродівки, Гродівки, щоб виїхати організовано потягом. Решта їдуть своїм транспортом і самі влаштовуються.

Особисто ви мотивуєте людей евакуйовуватися?

З 2022 року, відтоді як почав тут працювати, я щодня кажу, що треба виїжджати. Це потрібно робити планово, коли є можливість забрати речі. Зараз Новогродівка евакуюється, й у них там ніхто вже про речі не думає. Так само, як колись в Авдіївці та Очеретино. Вивозять людей в одних в капцях.

Чи багато у місті дітей?

Менше половини, але це велика кількість – 4000 дітей.

Це дійсно багато. Не планується їхнє примусове вивезення?

Примусово вивозять тільки звідти, де вже тривають активні бойові дії, або з територій, наближених до фронту – це, як мінімум, 7 кілометрів. Зараз немає законних підстав, щоб вивозити дітей з Покровська чи, до прикладу, Краматорська примусово.

Покровськ сам по собі вже давно є ключовим евакуаційним хабом Донеччини. Люди, які приїжджають, осідають у місті, чи їдуть далі - на відносно безпечнішу територію України?

Через наш хаб тільки в цьому році пройшло 26 тисяч осіб. Для людей Покровськ, скоріше, як перевалковий пункт. У нас є і шелтер, де ми утримуємо людей, які не встигли на потяг (наприклад, вони виїхали з Торецька, а потяг вже пішов). Там вони можуть помитися, поїсти, є триразове харчування. Є банк одягу.

Чи маєте статистику, скільки наразі у місті переселенців?

З початку повномасштабного вторгнення у Покровську фізично проживають 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Чим забезпечені ті, хто залишається на постійній основі?

Вони реєструються в управлінні соцзахисту, отримують одноразову допомогу від донорів. Також як переселенці отримують виплати від держави.

Що з критичною інфраструктурою? Чи готується місто до зими під загрозою наступу РФ?

Поки що критична інфраструктура працює у штатному режимі, але ми все одно готуємося, автономізуємося, риємо свердловини тощо. Прогнозуємо, що зима буде дуже тяжкою, складнішою, ніж торік. Місто невелике, тому зруйнувати критичну інфраструктуру не так довго і не так тяжко.

Ви залишаєтеся у Покровську на постійній основі, чи їздите туди на роботу?

Залишаюся у місті. Військова адміністрація, лікарні, соцзахист, ЦНАП, усі комунальні служби перебувають на місці. Тут можна оформити і ID-картки, і закордонні паспорти тощо. Весь спектр послуг є.

У ЗМІ раніше поширювалась інформація про те, щовпродовж 2023-2024 років місцева влада Покровська витратила не менше 70 млн грн на покращення асфальту та утримання вулиць. Звучали закиди, що окупантів готуються зустрічати не укріпленнями, а відновленими дорогами. Прокоментуйте, будь ласка.

Хайп по-різному ловлять. Якщо казати про дороги, то їх ремонт узгоджений з військовим командуванням. Дороги робилися тільки транзитні, тому що Покровськ – це західні ворота Донеччини, і ми є транзитним містом. До цього вони були у жахливому стані.

Тобто, одна справа, якби 70 млн грн витратили на квартальні вулиці. Інша – коли ми кажемо про транзитні, по яких йде відповідний трафік, і які потрібні для роботи військовому командуванню та медикам. До речі, з транзитних у нас ще залишилися транзитна вулиця Шмідта, яка також є важливою. Можливо, цьогоріч будемо і її ремонтувати.

Після призначення вас головою МВА, мер Покровська Руслан Требушкін зник з публічного простору. Подейкують, що він за кордоном. Чи він перебуває на посаді?

Він разом з родиною поїхав за кордон, куди – не знаю. Юридично він пішов у простій, йому виплачується 2/3 від окладу. Це невеликі гроші для бюджету, і це стандартна законна процедура, скажімо так, яку треба було виконати.

Марта Нетюхайло