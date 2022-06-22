Країна-агресор вважає, що повинен бути діалог між ядерними державами.

Міністерство закордонних справ Росії назвало запобігання ядерному конфлікту пріоритетом. Країна-агресор вважає, що повинен бути діалог між ядерними державами.

"З урахуванням ризиків подальшої ескалації української кризи та загальної непередбачуваності розвитку міжнародної обстановки, безумовним пріоритетом російської дипломатії стає запобігання прямому конфлікту між ядерними державами, підтримка діалогу з деконфліктингу", - заявив заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков для російського пропагандистського видання "РІА".

Раніше Казахстан закликав всю планету відмовитися від ядерної зброї.

Німецький генерал розповів, як НАТО мусить реагувати на спроби РФ застосувати ядерну зброю.

Договір про заборону ядерної зброї:

Договір про заборону ядерної зброї набув чинності в січні 2021 року. До теперішнього часу документ підписали 86 держав, майже 60 - ратифікували.

Ядерні держави - Росія, Великобританія, Китай, США і Франція - відкинули ДЗЯЗ, який, на їхню думку, суперечить Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та може ще більше ускладнити подальший прогрес в області роззброєння.

Казахстан є єдиною державою на просторі СНД, яка приєдналася до ДЗЯЗ.