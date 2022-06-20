Йдеться про ймовірність так званого ядерного стримування агресора.

НАТО повинно бути готовим до ядерних загроз з боку РФ та завдати стримувального удару.

Про це заявив командувач Військово-повітряних сил Німеччини генерал Інго Герхардтц під час виступу на Міжнародному симпозіумі морських сил у Кілі, інформує Bild.

"Для надійного стримування нам потрібні як засоби, так і політична воля, щоб запровадити ядерне стримування, якщо це необхідно", – сказав генерал.

Як зазначає видання, зрозумілішою мовою Герхардтц мав на увазі наступне: у разі необхідності країни НАТО повинні бути готові застосувати ядерну зброю, якщо Росія зробить це першою.

Коментуючи ймовірність вторгнення Росії в НАТО, генерал заявив: "Путін, не лізь до нас!". Командувач ВПС Німеччини наголосив, що "до 2030 року європейці матимуть понад 600 сучасних винищувачів у регіоні Балтійського моря. Далі є американські літаки".

Раніше колишній перший радник британського уряду з національної безпеки Пітер Рікеттс заявив, що Путін може розглянути можливість завдання удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України."Ми тільки більше озвіріємо, відразу гарантую. Ніхто не просяде, навпаки, озвіріємо, зрозуміємо, що всі сентименти будуть відкинуті в стилі "не всі росіяни такі", "є Кремль - а є росіяни" - ця риторика вже не допоможе", - заявив Арестович, коментуючи можливість нанесення ядерного удару з боку Росії.

Водночас посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не вірить, що його країна використовуватиме тактичну ядерну зброю у війні проти України.

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