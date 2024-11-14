Куп’янськ повністю перебуває під контролем ЗСУ, а на околицях Іллінки постійно тривають бойові дії.

Інформація про окупацію Іллінки на Донеччині і входження загарбників у Куп'янськ на Харківщині неправдива, повідомляє Оперативний ЗСУ у Telegram з посиланням на Генеральний штаб.

"Інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вчора українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

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"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем.

"На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", - зазначається у повідомленні.

Війна в Україні - обстановка біля Куп'янська

Як повідомляв УНІАН, раніше моніторинговий проєкт DeepState поширив інформацію, що ворог окупував Іллінку та просунувся біля Куп'янська.

13 листопада російські загарбники спробували прорвати українську оборону біля Куп'янська, але ці дії були зупинені Силами оборони України.

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