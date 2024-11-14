Окупанти прорвались на лівобережну частину міста.

Російський десант зміг прорватися у місто Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін виданню "Думка".

За його словами, окупанти прорвались на лівобережну частину міста, однак закріпитися їм не вдалось.

На питання про те, чи вдалося ліквідувати загарбників, які розбіглися по будинках, посадовець відповів "Знищили". Беседін наголосив, що станом на сьогоднішній ранок, 14 листопада, ситуація у населеному пункті контрольована.

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Ситуація в районі Куп'янська: що відомо

Напередодні аналітики з DeepState повідомили, що росіяни двома колонами військової броньованої техніки спробували зайти в місто Куп'янськ. Частину техніки вдалося знищити у лісі, а ще частину спалили безпосередно в місті.

Крім того, DeepState зазначає, що ворог зміг розширили сіру зону впритул до самого Куп'янська.

Військовий аналітик Денис Попович сказав, що росіяни перевдягалися в українську форму і таким чином змогли проникнути в місто. На його думку, це тривожний дзвінок, який свідчить про те, що і до такої тактики вони вдаються – і до перевдягань і до хитрощів.

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