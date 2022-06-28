На сьогодні наземної загрози для Харкова немає, сил ворога недостатньо для прориву оборони.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Щодо евакуації людей з Харкова: такої необхідності наразі немає. Пересторог щодо прямого штурму міста немає. Наші ЗСУ тримають позиції на північному та північно-східному напрямках. Захисники знаходяться під постійним вогнем, в окупантів були спроби прориву, зокрема на північному напрямку нещодавно така спроба була. Однак ворог успіхів не мав", - заявив він.
За словами очільника ОВА, на вулицях перебувати досі небезпечно, оскільки ворог завдає ударів в тому числі і із РСЗВ з дистанції 40 км, це відстань до кордону. Тому окупанти можуть обстрілювати із з території РФ"
"Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова наразі немає. Сил ворога недостатньо для прориву оборони. ЗСУ готові до усіх можливих дій окупантів, тож Харків під надійним захистом", - підкреслив Синєгубов.
Раніше стало відомо, що наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. Ситуація дуже складна, але контрольована.