ЗСУ готові до усіх можливих дій окупантів, тож Харків під надійним захистом.

На сьогодні наземної загрози для Харкова немає, сил ворога недостатньо для прориву оборони.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Щодо евакуації людей з Харкова: такої необхідності наразі немає. Пересторог щодо прямого штурму міста немає. Наші ЗСУ тримають позиції на північному та північно-східному напрямках. Захисники знаходяться під постійним вогнем, в окупантів були спроби прориву, зокрема на північному напрямку нещодавно така спроба була. Однак ворог успіхів не мав", - заявив він.

За словами очільника ОВА, на вулицях перебувати досі небезпечно, оскільки ворог завдає ударів в тому числі і із РСЗВ з дистанції 40 км, це відстань до кордону. Тому окупанти можуть обстрілювати із з території РФ"

"Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова наразі немає. Сил ворога недостатньо для прориву оборони. ЗСУ готові до усіх можливих дій окупантів, тож Харків під надійним захистом", - підкреслив Синєгубов.

Раніше стало відомо, що н аразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. Ситуація дуже складна, але контрольована.

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