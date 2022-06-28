Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, цієї ночі він провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

Залужний поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку.

За його словами, сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.

"Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари", - зазначив головнокомандувач.

Він наголосив, що ситуація дуже складна, але контрольована.

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