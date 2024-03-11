Російський диктатор не полишає спроб залякати світ ядерними погрозами. Проте це просто риторика, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Я думаю, що будь-хто, хто розмахує цією загрозою перед обличчям таких же ядерних країн, не є серйозним, це просто риторика. Цілком можливо, що він може здійснити наземну інтервенцію на територію НАТО, він здатен на це, тому що ядерної відплати не буде", – сказав він в інтервʼю Le Monde та BFMTV.
На думку Зеленського, це може стосуватися країн Балтії або Молдови. Він також висловив переконання в тому, що Путін "дестабілізує Казахстан".
"Його план чіткий: збільшити джерела дестабілізації в усьому світі. І чим більше їх буде, тим сильнішою буде його позиція на переговорах. Йому не потрібно знищувати ту чи іншу країну, досить дестабілізувати її і окупувати частину. Інші переваги включають необмежену кількість обстрілів", – додав президент.
Ядерні погрози Путіна
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський диктатор Володимир Путін та інші чиновники держави-агресорки не раз заявляли про свої "можливості" в плані застосування ядерного озброєння.
Проте нещодавно CNN випустило матеріал, в якому заявило, що США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року. Зазначалося, що висновку про ризик ядерної атаки привів не один показник, а "сукупність подій і розвідданих".
Водночас NYT писало, що США готували відповідь на російський ядерний удар по Україні, але ця відповідь була б не симетричною. У Байдена вважали, що відповідь має бути "неядерною". Ймовірно, розглядався "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".