Зеленський припустив, що Путін може здійснити наземну інтервенцію на територію НАТО.

Російський диктатор не полишає спроб залякати світ ядерними погрозами. Проте це просто риторика, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що будь-хто, хто розмахує цією загрозою перед обличчям таких же ядерних країн, не є серйозним, це просто риторика. Цілком можливо, що він може здійснити наземну інтервенцію на територію НАТО, він здатен на це, тому що ядерної відплати не буде", – сказав він в інтервʼю Le Monde та BFMTV.

На думку Зеленського, це може стосуватися країн Балтії або Молдови. Він також висловив переконання в тому, що Путін "дестабілізує Казахстан".

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"Його план чіткий: збільшити джерела дестабілізації в усьому світі. І чим більше їх буде, тим сильнішою буде його позиція на переговорах. Йому не потрібно знищувати ту чи іншу країну, досить дестабілізувати її і окупувати частину. Інші переваги включають необмежену кількість обстрілів", – додав президент.

Ядерні погрози Путіна

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський диктатор Володимир Путін та інші чиновники держави-агресорки не раз заявляли про свої "можливості" в плані застосування ядерного озброєння.

Проте нещодавно CNN випустило матеріал, в якому заявило, що США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року. Зазначалося, що висновку про ризик ядерної атаки привів не один показник, а "сукупність подій і розвідданих".

Водночас NYT писало, що США готували відповідь на російський ядерний удар по Україні, але ця відповідь була б не симетричною. У Байдена вважали, що відповідь має бути "неядерною". Ймовірно, розглядався "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

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