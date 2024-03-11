Пєсков заявив, що такі припущення - з розряду "міркувань".

У Кремлі відмовилися коментувати інформацію ЗМІ про те, що Росія у 2022 році готувалася застосувати ядерну зброю в Україні.

За даними "Медузи", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився відповідати журналістам на запитання про те, чи планували війська РФ застосувати ядерну зброю проти України наприкінці 2022 року.

"Ці повідомлення з розряду міркувань, які публікуються в різних газетах. Я не думаю, що це потребує якихось коментарів", - заявив Пєсков.

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Зазначається, що останніми днями в американських ЗМІ вийшло кілька публікацій про те, що влада РФ наприкінці 2022 року обговорювала ядерний удар по Україні. Зокрема, докладно про це розповів журналіст телеканала CNN Джим Шутто, який послався на два високопоставлені джерела у США.

"План" Кремля про ймовірний ядерний удар по Україні

Нагадаємо, за даними CNN, наприкінці 2022 року США "ретельно готувалися" до того, що Російська Федерація могла потенційно завдати по Україні удару із застосуванням ядерної зброї.

CNN пише, що до висновку про такий ризик "привів не один показник, а сукупність подій, аналізу і, що особливо важливо, вельми чутливих нових розвідувальних даних".

За даними ЗМІ, Росія могла б розглядати тактичний ядерний удар як засіб стримування подальших втрат окупованих територій України, а також будь-якого потенційного нападу на саму РФ.

На думку військового експерта, полковника запасу СБУ Михайла Притули, загроза такого удару дійсно була, і всі були її очевидцями, просто не всі зрозуміли, про що йдеться. Він нагадав про російський фейк про українську "брудну бомбу". Він нагадав, що ядерна боєголовка складається зі звичайної вибухівки та радіоактивного матеріалу, який при з'єднанні з вибухівкою утворює критичну масу, далі відбувається вибухова ланцюгова реакція.

Якщо компоненти цієї боєголовки вийшли з ладу, наприклад, ядерні запали, які є джерелом нейтронів, то змінився склад звичайної вибухівки. Він описав певний процес, який полягає в тому, що під дією звичайної вибухівки радіоактивна речовина розсіюється в повітрі. Експерт припускає, що через імовірність невдалого застосування ядерної зброї Росія і поширила фейк про "брудну бомбу".

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