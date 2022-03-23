Але велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти України.

Все ще існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війні проти України на боці РФ.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 24:00 22 березня.

"Військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти українського народу", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війні проти України на боці РФ.

"Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави", - розповіли у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Міноборони України заявили, що зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

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