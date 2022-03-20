Сили оборони нашої держави готові до відсічі.

Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України.

Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на Facebook-сторінці Міноборони.

"Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка", - наголошують у Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про високу загрозу наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

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