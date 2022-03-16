Чи загрожує війна дефіцитом продуктів в Україні

Кривава війна путінської орди проти України продовжує руйнувати національну економіку. Тому критичним є питання забезпечення людей товарами першої необхідності, зокрема продовольством. Наскільки гострою є ситуація із забезпеченістю країни основними товарами?

Рівно три тижні тому в Україні божевільний диктатор сусідньої держави розпочав криваву війну проти нашої мирної держави. Двадцять перший день українці страждають у гарячих точках, двадцять перший день захисники і захисниці мужньо наближують нашу перемогу.

Але війна руйнує не тільки людські житті та інфраструктуру, також вона руйнує економіку країни. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ворог вже наніс Україні збитків на більш ніж 500 млрд доларів і поки не збирається зупиняти свої злочини.

Критично важливим для існування людей є питання забезпеченості товарами першої необхідності: продовольством, медикаментами, пальним. І усіх хвилює, чи будуть доступні ці товари під час війни?

З початку вторгнення окупантів на нашу землю уряд вжив необхідних заходів для попередження дефіциту основних товарів. Зокрема, був заборонений експорт низки сільськогосподарських товарів, таких, як овес, просо, гречка, цукор, сіль, жито, велика рогата худоба та яловичина.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запевнив, що наразі Україна має достатньо резервів продукції для споживання.

"Україна виробляє продукції в п’ять разів більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на зараз ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор - півтора року запасу", - сказав він.

Висоцький підкреслив, що, навіть якщо виробництво зупиниться, зараз ми маємо все необхідне в досить великому запасі, оскільки "ми експортери, а експорт зупинився", але при цьому національним виробникам важливо продовжувати працювати.

Забезпеченість країни продовольством

Що стосується товарів не першої необхідності, то, звісно, зараз в деяких регіонах через проблеми з логістикою може спостерігатися їхній тимчасовий дефіцит. Уряд встановив перелік товарів критичного імпорту, які можна закуповувати в умовах воєнного стану. Національний банк заборонив купівлю іноземної валюти, окрім проведення мобілізаційних та інших заходів у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.

Таким чином, імпорт товарів, окрім дозволених урядом (це, зокрема, продукти, пальне, ліки, товари військового призначення тощо) наразі неможливий. Але навряд чи українців зараз турбуватиме купівля, наприклад, побутових електротоварів, легкових автомобілів чи меблів.

Яка ситуація наразі в більшості регіонів України? Як розповіла УНІАН виконавча директорка торгівельної мережі Varus Наталія Азюковська, найбільший попит зараз спостерігається на продукти тривалого зберігання - крупи, консерви, тушковане м'ясо, макаронні вироби, а також на воду.

"Тому саме вони можуть стати дефіцитними не тільки через підвищений попит, але і через зрив посівної кампанії внаслідок військових дій, зупинки виробництв на окупованих територіях. Також складно доставляти продукцію в регіони, де ведуться активні бойові дії. Проте зараз виробники та рітейлери активно співпрацюють з урядом над вирішенням проблем, що виникли або можуть потенційно виникнути із забезпеченням продуктами та їхньою логістикою", - зазначила Азюковська.

За її словами, українські рітейлери об'єдналися в єдину команду для оперативного реагування на складні виклики сьогодення. По імпортних продуктах взагалі не спостерігається дефіцит, але можуть бути затримки поставок через ускладнену в воєнний час логістику.

Також міжнародні партнери всіляко підтримують Україну допомогою, тому українців омине дефіцит основних товарів за умови скоординованих дій держави, рітейлерів, постачальників та міжнародних партнерів з усунення логістичних проблем та роботі по формуванню необхідних запасів продукції.

Вірити в себе, працювати на перемогу

УНІАН також поспілкувався з економічними експертами та дізнався їхні прогнози щодо можливого тимчасового дефіциту частини споживчих товарів, адже це питання є вкрай важливим в умовах війни.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що на сьогоднішній день неможливо купити валюту для закупівлі товарів, які не входять до списку критичного імпорту.

"Власне, в переліках тих товарів можливий дефіцит, але треба розуміти, що в період воєнних дій люди значно обмежують купівлю товарів довгострокового використання або обмежують купівлю побутової техніки – холодильників, телевізорів. Все інше підпадає – медикаменти, паливно-мастильні матеріали, будівельні матеріали – все це до деякої міри і так іде у критичному імпорті, так що я не бачу якихось великих проблем", -сказав Пендзин.

За його словами, найголовнішим є те, що в Україні не буде жодних дефіцитів по продовольству: на сьогодні продовольча безпека України повністю забезпечена, введені квоти на вивіз продуктів харчування, що, власне, дасть можливість убезпечити себе від будь-яких дефіцитів на продовольчому ринку.

"Так що я би не переживав з цього приводу, мені здається, тут немає нічого критичного. Вже коли почнеться відбудова, буде великий попит на будівельні матеріали, на багато речей, які сьогодні не є актуальними. Але давайте доживемо до кінця війни, зараз про перспективи говорити дуже важко", - наголосив експерт.

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, тимчасово дефіцитними можуть бути різні товари: можна чекати на дефіцит частини імпорту, якщо будуть порушені логістичні ланцюжки.

"Якщо говорити про порушення транспортних потоків, перевезення товарів морем, а саме цей фактор спровокував зростання цін на багато товарів у світі за 2021 рік, то тут основний резон у поганих дорогах через те, що танки їх руйнують, потенційно зруйнованій залізничній інфраструктурі, оскільки дороги можуть бути підірвані, і відсутність поставок морем. Ми говоримо про постачання через морські порти", - каже аналітик.

Можна зробити висновки, що наразі Україна забезпечена основними товарами для життя, в першу чергу, продуктами харчування. Звісно, гострою є проблема з логістикою у регіонах з активними бойовими діями, адже туди важко дістатися через обстріли. Частково це намагаються вирішити гуманітарними вантажами, що, на жаль, не завжди вдається. Тому зараз основні зусилля слід спрямувати на забезпечення людей у всіх регіонах продуктами харчування та ліками.

Зараз ми наближуємо перемогу усіма силами. А вже після неї будемо відновлювати економіку нашої Батьківщини за допомогою працелюбства українців та підтримки іноземних партнерів. Велика аграрна Україна, безумовно, зможе вирішити усі існуючі проблеми і нагодувати себе.

Катерина Жирій