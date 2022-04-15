24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

Росія втратила у війні з Україною вже два потужних військово-морських об'єкти – десантний корабель "Саратов" і флагман Чорноморського флоту "Москва".

Про це йдеться у вечірньому звіт британської розвідки.

"Москва" виконувала ключову роль і як командний корабель, так і вузол протиповітряної оборони.

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", - вважають британські військові.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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