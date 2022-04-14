Росія визнала втрату дороговартісного крейсера у Чорному морі.

Підбитий Україною ракетний крейсер "Москва" затонув у Чорному морі.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Зазначається, що під час буксирування судна через пошкодження корпусу корабель "втратив стійкість".

"Під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - пише Міноборони.

Екіпаж із крейсера раніше евакуювали.

Аварія на крейсері "Москва" біля Одеси: що відомо

За інформацією українського командування, крейсер "Москва" був підбитий двома ракетами "Нептуна" у Чорному морі неподалік Одеси.

В результаті попадання на судні сталась пожежа.

Міноборони РФ заперечує знищення корабля, проте зізнається у завданій шкоді. Пентагон, своєю чергою, поки не встановив обставини загоряння на "Москві", хоча підтверджував щонайменше один вибух на крейсері.

Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.

За даними США, пошкоджений корабель рухався в бік Севастополя на ремонт.

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