Людина сама прийме рішення, виходячи зі своїх життєвих обставин, зазначила міністр.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що не може рекомендувати українцям, які живуть під російською окупацією, брати паспорти країни-агресора.

Вона наголосила у Telegram, що окрім громадян України на тимчасово окупованих територіях, є українці, які залишили ТОТ саме для того, щоб не брати російські паспорти. "Два дні тому написала пост, де, серед іншого, рекомендувала українцям на ТОТ не брати російські паспорти. Це чомусь викликало бурхливу реакцію в медіа. Вже два дні багато журналістів просять мене пояснити свою позицію. Тому я вирішила написати тут. Насамперед я завжди рекомендувала нашим людям на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти окупантів. Я кажу це постійно від початку повномасштабної війни. Тому була щиро здивована реакцією ЗМІ на мої слова зараз", - заявила Верещук.

Вона підкреслила, що не розуміє, чому має пояснювати свою рекомендацію не брати ворожі паспорти. Верещук зазначила, що комусь, можливо, російський паспорт потрібен, щоб виїхати з ТОТ, комусь, щоб отримати медичну допомогу або пенсію.

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"Все це зрозуміло. Людина сама прийме рішення, виходячи зі своїх життєвих обставин. Але це не означає, що я маю або можу рекомендувати людям брати ворожі паспорти. Не маю і не можу. Бо це не тільки про документи, а й про цінності та позицію. Бо окрім українців на ТОТ, є українці, які залишили ТОТ саме тому, щоб не брати російські паспорти. Є українці, які зараз воюють, саме за те, щоб на нашій землі не було російських паспортів. Це моя позиція. Якщо в такому вигляді вона комусь незрозуміла, то нема на то ради", - написала віце-прем'єр.

Вона також прокоментувала публічну дискусію, яку розгорнули деякі ЗМІ, щодо доцільності/недоцільності отримання українцями російських паспортів на ТОТ.

"Звертаюсь до таких ЗМІ: така дискусія шкодить інформаційній безпеці України, краще її припинити. Всередині влади немає дискусії щодо ворожих паспортів. І з паном омбудсменом ми на одній сторінці та на одній хвилі", - резюмувала Верещук.

Брати чи не брати паспорти РФ на окупованих територіях - що заявляли чиновники в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що громадяни України на тимчасово окупованих територіях мають брати російський паспорт задля збереження власного життя або у будь-який спосіб виїжджати звідти.

На його думку, всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, можуть бути заарештовані, "і це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Російська Федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України".

Згодом Ірина Верещук заявила, що рекомендує українцям на ТОТ російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати, чекати на ЗСУ.

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