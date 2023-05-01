Напередодні до іншого закликав омбудсмен Лубінець.

Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук рекомендувала українцям, що живуть під російською окупацією, в жодному разі не брати російські паспорти. Днем раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець закликав до зворотного.

"Мої рекомендації українцям на тимчасово окупованих територіях залишаються тими самими: російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати, чекати на ЗСУ", – написала Верещук.

Відповідні рекомендації віце-прем’єрка надала після того, як російські окупанти почали погрожувати депортувати з окупованих територій українців, які відмовилися від отримання паспортів РФ.

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"Якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням. Тому, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну Уряду територію", – пише Верещу та наголошує, що примусова паспортизація та репресії не допоможуть ворогові перетворити українців на росіян.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують роздавати паспорти на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, шукаючи нові способи примусити українців отримати російський документ.

Зокрема, напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ,яким було дозволено депортацію з окупованих територій людей без російського громадянства.

Зважаючи на небезпеку з боку окупантів, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав мешканців тимчасово захоплених територій брати російський паспорт задля збереження власного життя.

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