Перший урок - треба перемагати швидко і на початку війни, щоб уникнути довгого затяжного конфлікту.

Командувач сил НАТО в Європі генерал США Крістофер Каволі назвав три уроки, які США і НАТО можуть винести з війни Росії в Україні.

Як повідомляє "Голос Америки", Каволі під час дискусії у вашингтонському центрі "Атлантична рада" наголосив, що перший урок - треба перемагати швидко і на початку війни, щоб уникнути довгого затяжного конфлікту.

"Потрібно розвинути достатню кількість потужностей, досягти високого рівня підготовки, щоб першими здобути перемогу з самого початку. Бо з того що ми бачимо в Україні – якщо цього не зробити в протистоянні з таким великим супротивником як Росія – це може закінчитись затяжною боротьбою", – зазначив Каволі.

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Він відзначає, що затяжна боротьба вимагає значних ресурсів персоналу, резервних систем, щоб мобілізувати додаткове обладнання і у такому разі треба бути готовим, що шлях до перемоги буде тривалим.

Другим висновком Каволі вважає здатність швидко засвоювати тактичні уроки. Зокрема, увагу до так званого третього виміру війни – повітряю

За його словами, хоч використання третього виміру у війні і не нове, поширене використання дронів на полі бою - новий фактор, який потрібно брати до уваги.

"Кожен може запустити щось у повітря і це вплине на ситуацію у повітрі. Це фактор, з яким зараз доводиться стикатись. І ми бачимо наскільки це важливий фактор з обох сторін війни в Україні", – говорить Каволі.

Ще одним уроком Каволі називає важливість відносин між військовим та цивільним командуванням.

Потужне цивільне командування, яке має добрі наміри, може стимулювати країну, конструктивно взаємодіяти з військовим командуванням і покращити результати на полі бою, каже він.

Війна в Україні - заяви

Раніше Каволі заявив, що у Росії немає достатніх сил, необхідних для стратегічного прориву в Харківській області.

Він висловив впевненість, що українські війська зможуть утримати свої позиції в північно-східному регіоні, де Росія почала несподіваний наступ. Каволі також заявив, що найближчим часом очікуються "серйозні поліпшення" в ситуації з боєприпасами в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що союзники по НАТО все ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання українських військ. Цей крок стане ще одним розмиванням колишньої "червоної лінії" і може втягнути Сполучені Штати і Європу у військовий конфлікт.

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