Рішення про відправлення військових для навчання ЗСУ може бути ухвалено на тлі масштабного наступу окупантів у Харківській області.

Союзники по НАТО все ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання українських військ. Цей крок стане ще одним розмиванням колишньої "червоної лінії" і може втягнути Сполучені Штати і Європу у військовий конфлікт ще більше, пише The New York Times.

Брак ресурсів в Україні сягнув критичної точки, а її становище на полі бою останніми тижнями серйозно погіршилося, оскільки Росія прискорила свої успіхи, скориставшись затримками в постачанні американської зброї.

У результаті українська влада звернулася до своїх американських колег і партнерів з НАТО з проханням допомогти підготувати 150 000 новобранців ближче до лінії фронту для більш швидкого розгортання.

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Досі Сполучені Штати відповідали відмовою, але генерал Чарльз Браун-молодший, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив у четвер, що розгортання інструкторів НАТО видається неминучим.

"Зрештою, з часом ми до цього прийдемо", - сказав він.

Поки ж, за його словами, дії на території України поставлять під загрозу "купу інструкторів НАТО" і, найімовірніше, означатимуть ухвалення рішення про використання дорогоцінних засобів ППО для захисту інструкторів, а не критично важливої української інфраструктури поблизу поля бою.

Будучи частиною НАТО, Сполучені Штати, згідно з договором альянсу, будуть зобов'язані надати допомогу в захисті від будь-якого нападу на інструкторів, що потенційно може втягнути Америку в збройний конфлікт.

Білий дім твердо заявив, що не вводитиме американські війська, включно з інструкторами, на територію України, і цю позицію підтвердив один із представників адміністрації. Адміністрація також закликала союзників по НАТО не посилати свої війська.

Але в лютому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "нічого не можна виключати". Відтоді Макрон посилив таку риторику, незважаючи на те що високопоставлені американські дипломати попросили його зупинитися.

Естонський уряд не виключає можливості відправки військ на захід України для виконання тилових функцій, що може звільнити українські війська для відправки на фронт, заявив цього тижня радник з національної безпеки Естонії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав позицію Макрона в інтерв'ю газеті The Guardian минулого тижня. "Наші війська навчали українців в Україні ще до військового конфлікту", - сказав він, додавши: "Тож повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним".

Американські військові проводили підготовку українських військ у Польщі, Німеччині та США, але виведення військ з України потребує багато часу. Наразі американські чиновники визнають, що нинішня підготовка українських військ є недостатньою і що їм потрібна якісніша і швидша підготовка, щоб протистояти очікуваному російському наступу цього літа.

Раніше Сполучені Штати допомагали здійснювати програму підготовки НАТО в Яворові, на заході України, але американські війська були виведені звідти на початку військових дій.

Американські та союзні тренування не завжди були успішними. Перед українським контрнаступом минулого літа американські солдати проводили в Німеччині навчання українських підрозділів маневреній війні, розмінуванню та іншим завданням. Але навчитися скоординовано використовувати танки, артилерію і піхоту дуже складно, особливо за короткий 12-тижневий період.

Проблема ускладнюється тим, що українці стикаються з полем бою, яке значно відрізняється від того, на якому американські війська воювали в останні роки, і є більш напруженим.

За визнанням військових чиновників, перенесення навчання на територію України дасть змогу американським інструкторам швидше отримувати інформацію про нововведення, що відбуваються на українських фронтах, що в перспективі дасть їм змогу перейняти [тактику].

Минулого місяця НАТО звернулася до головнокомандувача союзними військами в Європі генерала Крістофера Каволі з проханням придумати, як альянс може надати Україні велику допомогу.

У середу один з американських чиновників заявив, що однією з можливостей може бути навчання українських військ у Львові, недалеко від західного кордону країни з Польщею. Але Росія вже бомбила Львів, зокрема кілька тижнів тому.

Деякі чиновники кажуть, що велика кількість українських новобранців ще може бути відправлена на великі полігони в Німеччині та Польщі. Але з точки зору логістики це вимагає транспортування військ на полігони армії США в Німеччині, проведення складних маневрів, покликаних навчити їх ведення загальновійськової війни, а потім відправки військ [назад] майже за 1000 миль через Львів, а потім через Київ на передову.

Інші союзники по НАТО, включно з Великою Британією, Німеччиною і Францією, працюють над тим, щоб розмістити в Україні оборонних підрядників, які допоможуть будувати і ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій.

Нинішні та колишні чиновники оборонного відомства США заявили, що Білий дім зараз переглядає свою заборону на допуск американських оборонних підрядників до України, хоча невелике їх число вже було допущено відповідно до повноважень Держдепартаменту для роботи над конкретними системами озброєнь, такими як зенітно-ракетні комплекси Patriot.

"У тому, що ми надаємо Україні масу західного обладнання, але не даємо їм ресурсів для його підтримання, є елемент несумлінності союзників", - заявив підполковник армії у відставці й американський ветеран бойових дій українського походження Олександр Віндман.

Можливість участі НАТО у війні в Україні - думки

Генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що країни альянсу повинні використовувати засоби ППО, які розташовані у Східній Європі, для збивання російських ракет і безпілотників, націлених на Україну. Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню i Paper, передає Business Insider.

За словами Расмуссена, ракети-перехоплювачі із сусідніх країн НАТО, таких як Польща і Румунія, можуть збивати російські авіаудари, які спрямовані на територію України.

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