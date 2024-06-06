Населення просять бути уважним до сигналів повітряних тривог.

Російські загарбники після певної паузи вивели в акваторію Чорного моря відразу три надводних носії ракет "Калібр". Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог вивів в Чорне море три надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий!" – наголошують українські військові.

Населення просять бути уважним до сигналів повітряних тривог. У випадку необхідності, оперативно переходити до укриттів та не нехтувати власною безпекою.

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Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, 6 червня, начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук повідомив, що російські окупанти після тривалої паузи вивели у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі ракетоносія.

За його словами, це – своєрідна подія, тому що давно ВДК Росії "моря не бачили". Вийшли вони у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет, та одного надводного носія крилатих ракет, який може мати на борту до 8 одиниць.

Також, за словами Плетенчука, останнім часом ворог для ударів по Україні застосовував виключно підводні носії крилатих ракет.

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