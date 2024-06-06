На борту надводного ракетоносія вісім "Калібрів".

Російські окупанти після тривалої паузи вивели у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі ракетоносія.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, після втрати малого ракетного корабля "Циклон" - останнього ракетоносія, що перебував у Криму, росіяни вивели (передислокували) з АРК шість одиниць корабельне-катерного складу. Сьома одиниця з поки що невідомих причин залишається біля берегів півострова, бо була змушена зайти до Феодосії.

"Сьогодні на зовнішній рейд Новоросійська вони (росіяни, - УНІАН) вивели два великі десантні кораблі. Це, можна сказати, - подія. Тому що давно вони моря не бачили. Вийшли у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет". Навіть у супроводі надводного носія крилатих ракет, який може мати на борту до 8 одиниць, але ми відстежуємо цю ситуацію", - сказав Плетенчук.

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Він не виключає, що ці бойові одиниці РФ можуть виконувати міжбазовий перехід, бо у Новоросійську не вистачає місця для розміщення всіх військових кораблів ЧФ РФ. Тому противник може зараз розосереджувати свій корабельне-катерний склад. "Скоро ми це дізнаємося, але я дуже сумніваюся, що вони підуть в напрямку Криму", - додав речник.

Він також розповів, що у складі Чорноморського флоту РФ, станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну, перебувало 6 підводних човнів. З них два - поза межами Чорноморсько-Азовського регіону - у Середземномор’ї, ці човни не змогли звідти повернутися через закриті турецькі протоки.

Тобто йдеться, за словами Плетенчука, що на лютий 2022 року у складі ЧФ РФ було 4 човни, один з яких перебував на доковому ремонті - у Ростову-на-Дону. "Це той самий корабель, який було знищено з ВДК "Мінськ" в доках. Залишалося три одиниці. З них дві виходять у море та відпрацьовують. Третя залишається у пункті базування. Причини назвати неготовий, може вони - якісь технічні... Але дві виходять та періодично відпрацьовують - останні три атаки це були як раз підводні човни. Та ще є один човен проєкту "Палтус" - "Алроса", він без ракет, це звичайний дизель-електричний підводний човен", - розповів речник.

Він додав, що раніше з Криму по Україні використовували системи берегового ракетного комплексу "Бастіон". Вони зараз мовчать, хоча мають на озброєнні досить швидкі ракети. Також залишаються в АРК системи "Іскандер-М", які ворог застосовує проти України майже кожного дня.

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Нагадаємо, після того, як ЗСУ уразили кілька великих десантних кораблів РФ, окупанти тривалий час не виводили на чергування ВДК. Також УНІАН повідомляв, що у ніч на 20 травня у соціальних мережах з'явилася інформація, що під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".

Розповсюджувалася інформація, що було завдано ударів ракетами ATACMS. Згодом цю інформацію підтвердили ЗСУ.

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