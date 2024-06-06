Спецпризначенці Головного управління розвідки знищили російський буксир "Сатурн", який виконував певні функції для ЧФ РФ.

Знищене російське судно "Сатурн" мало забезпечувати панування Чорноморського флоту РФ в Чорному морі.

Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Євген Єрін в ефірі телемарафону. "Це одні з кораблів Чорноморського флоту, основною задачею яких було забезпечити панування Росії в акваторії нашого моря. Але ми робимо все можливе, і будемо робити для того, щоб цього не відбулося", – повідомив Єрін.

Крім того, він прокоментував пожежу на НПЗ в РФ, яка сталась сьогодні вночі.

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"Будь-які пожежі на російських НПЗ - відповідальність за них несе російська сторона, яка розпочала цю війну, розпочала агресію проти України. І тепер кожен військовий об'єкт або об'єкт подвійного призначення є законною ціллю для Сил безпеки й оборони України", - підкреслив представник прес-служби ГУР.

Російський буксир "Сатурн"

Спецпризначенці ГУР знищили російський буксир "Сатурн". У розвідці також показали відео нічної атаки зі знищення російського судна.

Атаку здійснили 6 червня воїни спецпідроздіул 9 департаменту ГУР біля берегів тимчасово окупованого Криму. Було завдано успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей".

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

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