Вогневе ураження було завдане після прориву оборонних загороджень російських загарбників.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський буксир "Сатурн". У розвідці показали відео нічної атаки зі знищення російського судна.

"Сатурн" більше не попливе - спецпризначенці ГУР знищили російський буксир", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атаку здійснили 6 червня воїни спецпідроздіул 9 департаменту ГУР біля берегів тимчасово окупованого Криму. Було завдано успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей".

Відео дня

"Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - йдеться у повідомленні.

Знищення буксира РФ в Криму

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про знищення вночі ворожого судна в Чорноморській акваторії.

"Деталі будуть трішки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар. Все влучно. Іще мінус один ворожий корабель", - повідомив він.

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